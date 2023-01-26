Массированный удар по Украине: ракеты идут на Киев, взрывы в Николаеве

В Киеве, Киевской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях ждут ракетных ударов и введены превентивные отключения света из-за вероятной атаки на энергетическую систему.

О ракетных пусках сообщили и в администрации Кривого Рога. Губернатор Николаевской области Виталий Ким сетует, что ракеты уже залетели к ним.

Одна группа ракет Х-101 зашла через Азовское море и Херсонскую область и сейчас над Николаевской областью летят на запад. Другая группа идёт на Днепропетровск и Запорожье, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

В администрации Винницкой области тоже сообщают о замеченных в регионе крылатых ракетах.

Ранее о пуске ракет с Каспийского моря заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.