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Массированный удар по Украине: ракеты идут на Киев, взрывы в Николаеве

Силовые структуры

В Киеве, Киевской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях ждут ракетных ударов и введены превентивные отключения света из-за вероятной атаки на энергетическую систему.

О ракетных пусках сообщили и в администрации Кривого Рога. Губернатор Николаевской области Виталий Ким сетует, что ракеты уже залетели к ним.

Одна группа ракет Х-101 зашла через Азовское море и Херсонскую область и сейчас над Николаевской областью летят на запад. Другая группа идёт на Днепропетровск и Запорожье, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

В администрации Винницкой области тоже сообщают о замеченных в регионе крылатых ракетах.

Ранее о пуске ракет с Каспийского моря заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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