В Киеве, Киевской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях ждут ракетных ударов и введены превентивные отключения света из-за вероятной атаки на энергетическую систему.
О ракетных пусках сообщили и в администрации Кривого Рога. Губернатор Николаевской области Виталий Ким сетует, что ракеты уже залетели к ним.
Одна группа ракет Х-101 зашла через Азовское море и Херсонскую область и сейчас над Николаевской областью летят на запад. Другая группа идёт на Днепропетровск и Запорожье, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По всей Украине объявлена воздушная тревога.
В администрации Винницкой области тоже сообщают о замеченных в регионе крылатых ракетах.
Ранее о пуске ракет с Каспийского моря заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.