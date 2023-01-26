Безсонов: элитную натовскую бригаду ВСУ возглавит комбат Бова, сдавшийся в плен в Мариуполе

Новую механизированную бригаду вооружённых сил Украины, которая формируется сейчас в Полтавской области и будет на 100 процентов укомплектована техникой и вооружением НАТО, возглавит бывший комбат 36-й бригады морской пехоты ВСУ майор Евгений Бова. Об этом рассказал в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов.

Примечателен майор тем, что сдался в плен российским военным в конце апреля 2022 года в боях за Мариуполь, а после обмена в сентябре вернулся на Украину, заметил аналитик.

Теперь майор будет командовать целой, по сути натовской, бригадой, добавил автор канала.

По его словам, на данный момент в бригаде набрано не более двух полноценных рот, но желающих попасть в неё много. То есть она считается элитной, хотя ещё не сделала своих первых шагов.

"Наша разведка будет внимательно следить за её развитием и перемещением. Может так случится, что эта бригада будет уничтожена ещё до прихода на фронт", — заключил военный эксперт.