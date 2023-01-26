Западные страны не должны требовать сдачи недавно присоединённых к России территорий и Крыма Украине. Об этом заявил итальянский генерал Марко Бертолини в интервью итальянской газете Il Giornale.
По его словам, Запад ошибается, что сможет заставить сдаться российскую армию.
Россия не может отдать Крым, а тем более Донбасс, и поэтому такая просьба сопоставима с призывом к бесконечной войне. Этого никогда не произойдёт, считает генерал.
Он также назвал массовую отправку западных танков на Украину доказательством того, что НАТО принимает непосредственное участие в конфликте.
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