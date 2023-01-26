Юридический статус спецоперации может измениться на войну, которую нужно будет объявить Украине на официальном уровне. Об этом заявил заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, комментируя Pravda.Ru предложение депутата Госдумы Михаила Шеремета.
В таком случае состояние российского общество ожидают серьёзные изменения, подчеркнул эксперт.
"Тогда мы имеем право объявить по всей России военное положение. Переводить промышленность на военные рельсы, вводить военное положение на производстве", — указал он.
Ранее депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус спецоперации на фоне готовящихся поставок западных танков на Украину.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.