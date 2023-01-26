Сивков: Россия может объявить Украине войну на официальном уровне

Юридический статус спецоперации может измениться на войну, которую нужно будет объявить Украине на официальном уровне. Об этом заявил заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, комментируя Pravda.Ru предложение депутата Госдумы Михаила Шеремета.

В таком случае состояние российского общество ожидают серьёзные изменения, подчеркнул эксперт.

"Тогда мы имеем право объявить по всей России военное положение. Переводить промышленность на военные рельсы, вводить военное положение на производстве", — указал он.

Ранее депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус спецоперации на фоне готовящихся поставок западных танков на Украину.