Новые взрывы в Запорожье, на месте прошлого прилёта сильный пожар

Новые взрывы слышны в Запорожье. На месте прошлого прилёта российских ракет сейчас пылает огромный пожар.

Столб дыма наблюдается в городе после ракетного удара. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Новая волна ракет выпущена по Украине", — цитируют военкоры администрацию Хмельницкой области.

Ранее власти Одесской области также сообщили о повреждении "русскими ракетами" двух объектов критической инфраструктуры.