Новые взрывы слышны в Запорожье. На месте прошлого прилёта российских ракет сейчас пылает огромный пожар.
Столб дыма наблюдается в городе после ракетного удара. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Новая волна ракет выпущена по Украине", — цитируют военкоры администрацию Хмельницкой области.
Ранее власти Одесской области также сообщили о повреждении "русскими ракетами" двух объектов критической инфраструктуры.
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Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.