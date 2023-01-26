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Кедми: западные танки абсолютно не приспособлены к боевым действиям в условиях Украины

Силовые структуры

По мнению израильского эксперта Якова Кедми, танки, которые Запад пообещал отправить Киеву, совершенно не подходят для эксплуатации в условиях Украины.

Кедми: западные танки абсолютно не приспособлены к боевым действиям в условиях Украины

Это касается британских Challenger 2, американских Abrams и немецких Leopard 2, которые вследствие своего огромного веса будут покажут очень низкую проходимость на украинской земле.

"Пусть пошлют "Абрамсы"! Самое глупое, самое непрофессиональное решение с военной точки зрения — это послать танки Abrams на почву и территорию Украины и против российской армии. Хуже этого только отправка "Челленджеров". Ну, пусть пошлют", — сказал Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Аналитик напомнил, что даже иностранные эксперты признают сложное положение, в котором оказался сейчас Запад на Украине. У него просто нет физической возможности обеспечить ВСУ и наёмников необходимым количеством вооружения и боеприпасов, поэтому союзники Украины вынуждены искать их по всему миру, на базах Азии, Ближнего Востока и Южной Кореи.

"Нет у них того, что нужно дать вместе с танками, потому что без самоходной артиллерии они не воюют, а у Запада ее нет", — добавил Кедми.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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