Ближайший месяц может стать решающим в конфликте на Украине. Такое мнение высказал после совещания стран НАТО в "Рамштайне" военный эксперт, бывший разведчик Яков Кедми в эфире Соловьёв Live.
Аналитик заявил, что согласен в оценке предстоящий событий с министром обороны США и президентом Польши.
"Главный польский пан вообще сказал жуткую вещь — в ближайшее время решится, будет ли Украина. Он тоже прав", - заметил Кедми.
Эксперт добавил, что положение в зоне спецоперации складывается не в пользу киевского режима, а это может закончиться для него фатально.
"Сейчас состояние на фронте как перед очень серьёзным сражением, которое может привести не к их победе над Россией, а к их поражению. Для них поражение — это не победа над Россией", - заключил разведчик.
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