Кедми: ближайший месяц может стать решающим в конфликте на Украине

Ближайший месяц может стать решающим в конфликте на Украине. Такое мнение высказал после совещания стран НАТО в "Рамштайне" военный эксперт, бывший разведчик Яков Кедми в эфире Соловьёв Live.

Аналитик заявил, что согласен в оценке предстоящий событий с министром обороны США и президентом Польши.

"Главный польский пан вообще сказал жуткую вещь — в ближайшее время решится, будет ли Украина. Он тоже прав", - заметил Кедми.

Эксперт добавил, что положение в зоне спецоперации складывается не в пользу киевского режима, а это может закончиться для него фатально.

"Сейчас состояние на фронте как перед очень серьёзным сражением, которое может привести не к их победе над Россией, а к их поражению. Для них поражение — это не победа над Россией", - заключил разведчик.