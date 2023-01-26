В Сети появилось видео уничтожения российскими силами гаубицы М-777, переданной ВСУ в рамках военной помощи Запада.
Видеокадры опубликованы Telegram-каналом "Архангел спецназа". На них видно, как беспилотник ВС России "Ланцет" одним точечным ударом выводит из строя гаубицу американского производства.
Авторы канала отмечают, что дуэль "Ланцета" и гаубицы М-777, предположительно, состоялась под Кременной.
Утром 26 января стало известно о масштабной атаке дронов "Шахид" ВС России на объекты стратегической инфраструктуры ВСУ в Харькове, Херсоне, Одессе и Днепропетровске.
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