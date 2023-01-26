Картаполов заявил об отсутствии необходимости менять возраст призывников весной

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов считает, что нет никакой необходимости вносить поправки в отношении возраста призывников весной. Он подчеркнул, что инициатива Минобороны на данный момент не формализована.

"Пока у нас нет в работе этих поправок. Минобороны, которое вступило с этой инициативой, пока дальнейших шагов не сделало", — сказал Картаполов в беседе "Интерфаксом".

Однако в долгосрочной перспективе не стоит исключать подобные изменения, добавил генерал.