Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов считает, что нет никакой необходимости вносить поправки в отношении возраста призывников весной. Он подчеркнул, что инициатива Минобороны на данный момент не формализована.
"Пока у нас нет в работе этих поправок. Минобороны, которое вступило с этой инициативой, пока дальнейших шагов не сделало", — сказал Картаполов в беседе "Интерфаксом".
Однако в долгосрочной перспективе не стоит исключать подобные изменения, добавил генерал.
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