Эксперт Леонков заявил, что за просьбами Зеленского о поставках вооружения стоят США

Некоторые страны согласились передать Украине танки для нужд ВС Украины. Президент страны тут же обратился с просьбой к Западу о поставках Киеву ракет и истребителей. Однако такие заявления Владимира Зеленского находятся в рамках, которые установили США. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

"Все заявления Зеленского — не самостоятельные его умозаключения. Они зависят от того, какие решения принимают США и их союзники по НАТО. Если в Вашингтоне нет решения о поставке оружия, то Зеленский ноет, умоляет, угрожает. Как только решение принимается, он тут же просит ещё", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Громкие заявления по возврату Крыма также находятся под контролем Вашингтона, говорит Леонков. США сказали перерезать сухопутный коридор на полуостров, Зеленский в ответ потребовал артиллерию, ракеты и самолёты для решения этой задачи.

"Если США скажут, что "мы не будем брать Крым", то Зеленский тут же заявит, что "Крым мы уже не возьмём, добьёмся других результатов". Потому что хвост не виляет собакой, а собака виляет хвостом", — заключил эксперт.