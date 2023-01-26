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Политолог: западные танки и самолёты не изменят соотношение сил на Украине

Силовые структуры

Могут ли последние новости о поставках танков и самолётов Киеву быть информационным шумом, а на самом деле западная военная техника уже находится на территории Украины? И, следовательно, в самое ближайшее время возможно наступление ВСУ. На этот вопрос ответил политический эксперт Александр Михайленко в беседе с Pravda.Ru.

Политолог: западные танки и самолёты не изменят соотношение сил на Украине

По мнению аналитика, возможности Запада могут быть использованы различные, поскольку это уже не конфликт Украины с Россией, а война РФ с Западом.

"Это совершенно нормально для военных действий, чтобы какие-то события проводились конспиративно. Поэтому исключать ничего нельзя. Если европейцы сами говорят устами их руководителей, что вопрос в отношении России и Украины будет решаться на поле боя, то все средства хороши. И вполне могут передаваться тайно", — объяснил политолог.

Вопрос возможного скорого наступления украинской армии собеседник издания оценил с политической точки зрения.

"Оттого, что Запад передаст Украине ещё 20, даже 200 танков и 5 самолётов, соотношение сил коренным образом не изменится. Поэтому, мне кажется, что на вот этот вопрос ответ должен быть отрицательный", — заключил он.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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