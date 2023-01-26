В арсенале русских бойцов в зоне СВО имеются беспилотные летательные аппараты, являющиеся неотъемлемой частью современного вооружённого конфликта. Они помогают вести разведку и наводить артиллерию, а также наносить удары по живой силе и технике противника.
Дрон-камикадзе "Ланцет" настиг свою очередную цель. Репортёр Андрей Руденко опубликовал видеозапись, на которой отечественный барражирующий боеприпас уничтожил польскую 155-мм САУ AHS Krab, переданную Украине. Событие произошло в момент выхода на огневую позицию юго-восточнее Купянска в Харьковской области.
"Удачная охота", — отметил военкор.
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Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.