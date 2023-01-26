Российский дрон "Ланцет" ВС РФ уничтожил польскую САУ AHS Krab ВСУ под Купянском

В арсенале русских бойцов в зоне СВО имеются беспилотные летательные аппараты, являющиеся неотъемлемой частью современного вооружённого конфликта. Они помогают вести разведку и наводить артиллерию, а также наносить удары по живой силе и технике противника.

Дрон-камикадзе "Ланцет" настиг свою очередную цель. Репортёр Андрей Руденко опубликовал видеозапись, на которой отечественный барражирующий боеприпас уничтожил польскую 155-мм САУ AHS Krab, переданную Украине. Событие произошло в момент выхода на огневую позицию юго-восточнее Купянска в Харьковской области.

"Удачная охота", — отметил военкор.