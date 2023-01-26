Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов заявил в беседе с журналистом ТАСС, что российская авиационная ракета Х-31ПД может победить в дуэльном бою зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.
По словам Обносова, ракета Х-31ПД является гордостью КТРВ. Она создана для уничтожения систем противовоздушной обороны, в частности, для поражения радиолокационных станций ЗРК. Ракета развивает скорость более одного километра в секунду (3 Маха).
По данным корпорации, эффективность использования Х-31ПД в спецоперации составила 98%.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские Вооружённые силы "пощёлкают" американские американские ЗРК Patriot.
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Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.