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Военный эксперт: взятие Угледара приблизит освобождение ДНР

Силовые структуры

Угледар, в который сегодня зашли российские военные, по своему значению схож с Бахмутом (Артёмовском), его освобождение приблизит победу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Военный эксперт: взятие Угледара приблизит освобождение ДНР

По словам аналитика, Угледар — город небольшой. В мирное время там насчитывалось 14 тысяч жителей.

Но это тоже город ДНР, и его взятие приблизит освобождение всей Республики, добавил он.

К тому же это укрепрайон ВСУ, через который проходят важные транспортные пути, поэтому хорошо, что ВС РФ к нему уже подошли, заключил Корнев.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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