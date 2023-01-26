Военный эксперт: взятие Угледара приблизит освобождение ДНР

Угледар, в который сегодня зашли российские военные, по своему значению схож с Бахмутом (Артёмовском), его освобождение приблизит победу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По словам аналитика, Угледар — город небольшой. В мирное время там насчитывалось 14 тысяч жителей.

Но это тоже город ДНР, и его взятие приблизит освобождение всей Республики, добавил он.

К тому же это укрепрайон ВСУ, через который проходят важные транспортные пути, поэтому хорошо, что ВС РФ к нему уже подошли, заключил Корнев.