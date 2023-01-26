Военкор Руденко: российские военные пробили оборону ВСУ и вошли в Угледар

Поступают сообщения о том, что бои идут в городской черте Угледара. Об этом написал в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко в четверг утром.

Это говорит о том, что ОБТФ "Каскад" и 155-я бригада морской пехоты пробили одну из основных линий обороны врага, заметил репортёр.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский также заявил, что российские военные вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города.

Добавим, в среду вечером замминистра обороны Анна Маляр признала, что армия России усилила давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. По её словам, там идут ожесточённые бои, но ВСУ контролируют ситуацию.