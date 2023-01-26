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Александров: изменение статуса СВО на военный конфликт несёт ядерную угрозу для НАТО

Силовые структуры

Статус конфликта на Украине сейчас действует на общество расхолаживающе. Его пора менять кардинально, назвав "региональным военным конфликтом". Об этом заявил эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров, комментируя корреспонденту Pravda.Ru предложение депутата Государственной думы Михаила Шеремета.

Александров: изменение статуса СВО на военный конфликт несёт ядерную угрозу для НАТО

"Что такое СВО? Какое-то наведение порядка, демилитаризация, денацификация. А если региональный военный конфликт, где уже существует угроза существования России как государства, вот это должно вдохновить наш народ на борьбу с этой агрессией", — говорит собеседник.

Он отмечает, что некоторые до сих пор не понимают, что последние действия Запада вызывают лишь обострение конфликта. Речь идёт о поставках танков Leopard для нужд украинской армии.

"Явно видна эскалация в поставке танков, потом будет поставка истребителей, потом будет поставка ракет большой дальности. Поэтому надо уже вопрос решать кардинально. А для этого надо изменить статус — это юридически важно", — считает Александров.

От изменения статуса не зависит введение военного положения в стране, подчеркнул политолог, сравнивая нынешнюю ситуацию с временами Великой Отечественной войны. Однако "военный конфликт" даст право ВС РФ применить тактическое ядерное оружие или ударить по территории государств-членов НАТО.

"Это даёт юридические основания для этого. Потому что в рамках специальной военной операции использовать тактическое ядерное оружие было бы странным. А если это региональный военный конфликт — это уже совсем другое дело. И у Генштаба есть соответствующие разработки, как надо действовать", — уточняет Александров.

Напомним, что Шеремет призвал поменять статус спецоперации на фоне анонсируемых поставок западных танков Украине.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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