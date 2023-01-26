Статус конфликта на Украине сейчас действует на общество расхолаживающе. Его пора менять кардинально, назвав "региональным военным конфликтом". Об этом заявил эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров, комментируя корреспонденту Pravda.Ru предложение депутата Государственной думы Михаила Шеремета.
"Что такое СВО? Какое-то наведение порядка, демилитаризация, денацификация. А если региональный военный конфликт, где уже существует угроза существования России как государства, вот это должно вдохновить наш народ на борьбу с этой агрессией", — говорит собеседник.
Он отмечает, что некоторые до сих пор не понимают, что последние действия Запада вызывают лишь обострение конфликта. Речь идёт о поставках танков Leopard для нужд украинской армии.
"Явно видна эскалация в поставке танков, потом будет поставка истребителей, потом будет поставка ракет большой дальности. Поэтому надо уже вопрос решать кардинально. А для этого надо изменить статус — это юридически важно", — считает Александров.
От изменения статуса не зависит введение военного положения в стране, подчеркнул политолог, сравнивая нынешнюю ситуацию с временами Великой Отечественной войны. Однако "военный конфликт" даст право ВС РФ применить тактическое ядерное оружие или ударить по территории государств-членов НАТО.
"Это даёт юридические основания для этого. Потому что в рамках специальной военной операции использовать тактическое ядерное оружие было бы странным. А если это региональный военный конфликт — это уже совсем другое дело. И у Генштаба есть соответствующие разработки, как надо действовать", — уточняет Александров.
Напомним, что Шеремет призвал поменять статус спецоперации на фоне анонсируемых поставок западных танков Украине.
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