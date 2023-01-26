NYT: спецназовец ВС США Томас Каса заявил, что обученные им афганцы воюют на Украине на стороне ВС РФ

Бывший военнослужащий сил специального назначения США "Зелёные береты" в Ираке и Афганистане Томас Каса сообщил, что многие бойцы афганской армии сейчас воюют на Украине в зоне спецоперации. С его слов, после вывода войск из Афганистана они приняли предложение пополнить подразделения ВС РФ. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Каса некоторое время назад обучил порядка 30 тысяч военных. Россия якобы предложила афганцам гражданство, 1,5 тысячи долларов в качестве жалования и обеспечить жильём, сообщает бывший военный.

"Я не могу винить тех афганских коммандос, которые воюют на стороне России. <...> Но на Украине их ждут также обстрелы из американского оружия, которое когда-то поддерживало их в Афганистане", — приводит слова спецназовца источник.

Отметим, что на данный момент участие афганцев в боях на Украине зафиксировано не было.