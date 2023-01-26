В Киевской городской военной администрации заявили, что Россия применила новую тактику нанесения ракетных ударов по Украине. Её назвали тактикой "воздушного комбинированного удара", которую российские военные якобы используют с сегодняшнего дня, пишет "Военное обозрение".
В Киеве рассказали, что ВС РФ запускают теперь в ночное время дроны-камикадзе большой дальности типа "Герань", с целью выявить украинские системы ПВО и истощить их, а затем уже следует массированная ракетная атака.
По словам главкома вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, России не помогло применение "новой" тактики, к отражению атаки Украина была готова и почти все запущенные ракеты (55 из 47) сбила.
В таком случае не понятно, что же всё-таки тогда долетело до целей и поразило их при такой "эффективной" ПВО, заключает издание.
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