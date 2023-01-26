Кадыров: бойцы спецназа "Север-Ахмат" ВС РФ взяли штурмом позиции ВСУ под Новомихайловкой

Рамзан Кадыров проинформировал об успехе русской армии. Военные полка "Север-Ахмат" штурмом взяли позиции ВСУ в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике.

"В районе населённого пункта Новомихайловка ДНР сотрудники полка специального назначения "Север-Ахмат" <…> штурмом овладели позициями натовских бандитов и украинских нацистов", — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

Этого удалось достичь благодаря слаженной работе личного состава полка. Укрепрайоны и инженерные сооружения противника перешли под российский контроль. Армия Украины понесла крупные потери.