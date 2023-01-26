Рожин: Киев собирает танковый кулак для выхода к Мелитополю

Количество танков для поставки на Украину говорит о подготовке Киева к наступлению на Мелитополь, чтобы вернуть проход к Азовскому морю.

Другое возможное направление — район Кременной и Сватово, чтобы с севера атаковать ЛНР.

Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

"У нас есть время подготовиться, наращивать свои военные возможности, технику, если надо оборудовать противотанковые позиции, ставить минные поля и купировать эти угрозы", — сообщил аналитик в эфире телеканала НТС.

Армия РФ сейчас периодически возобновляют наступление на Угледар. На Запорожском направлении сдвинут фронт, отобрав у врага часть населённых пунктов. Это уже серьёзное улучшение позиций.

По его словам, нет никаких предпосылок к окончанию СВО в этом году, это длительный процесс.

"Нужно идти дальше, чтобы государство отвечало требованиям времени, потому что, как было до войны, уже не будет", — подытожил обозреватель.