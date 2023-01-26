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Рогозин призвал Стрелкова отправиться на передовую и "показать, что он мужик"

Силовые структуры

Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) отправиться в зону СВО. Бывший директор "Роскосмоса" посоветовал ему "поменьше языком чесать" и отправиться на передовую.

Рогозин призвал Стрелкова отправиться на передовую и "показать, что он мужик"

"Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик", — написал Рогозин а своем Telegram-канале.

Бывший директор "Роскосмоса" рассказал, что находится в Донецке и его легко найти. И добавил, что Гиркина в ЛНР уже ждут.

Напомним, ранее Стрелков рассказал, что готов отправиться добровольцем в ЛНР, но такое предложение можно рассмотреть, если оно является серьезным. Условия экс-министр обороны ДНР предложил обсудить без выезда в Луганск.

Как писала Правда. ру, ранее Стрелков предложил казнить Медведчука через повешение.

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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