Арестович заявил, что танки ВСУ скоро въедут в Крым: "Красные линии" становятся всё ближе к Кремлю

Алексей Арестович считает, что "Красные линии", которые Россия выставляла другим, становятся всё ближе к Кремлю.

Украинский военный аналитик заявил, что вопрос остаётся лишь в том, как будет оформлено поражение Владимира Путина.

"Российские чиновники высшего ранга уже открыто произносят фразу "поражение России", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович уверен, что президент России не послушает совета одуматься и вывести войска с территории Украины.

"Коридор для манёвра у Путина сужается. И когда Силы обороны будут готовы въезжать на новеньких Leopard, Abrams и Challenger в Крым, он подойдёт к тупику", — выразил своё мнение Арестович.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в его "танковой коалиции" уже 12 стран.