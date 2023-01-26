Алексей Арестович считает, что "Красные линии", которые Россия выставляла другим, становятся всё ближе к Кремлю.
Украинский военный аналитик заявил, что вопрос остаётся лишь в том, как будет оформлено поражение Владимира Путина.
"Российские чиновники высшего ранга уже открыто произносят фразу "поражение России", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.
Арестович уверен, что президент России не послушает совета одуматься и вывести войска с территории Украины.
"Коридор для манёвра у Путина сужается. И когда Силы обороны будут готовы въезжать на новеньких Leopard, Abrams и Challenger в Крым, он подойдёт к тупику", — выразил своё мнение Арестович.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в его "танковой коалиции" уже 12 стран.
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