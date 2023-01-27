Арестович о решении Путина вернуть Герасимова и Лапина: Начал прислушиваться к своим военным

Алексей Арестович объяснил, почему Владимир Путин принял решение вернуть к командованию ВС РФ Александра Лапина и Валерия Герасимова.

Украанский военный аналитик считает, что президенту России рассказали о реальных возможностях российской армии.

"Похоже на то, что Путин на одиннадцатом месяце в....* начал прислушиваться к своим военным. Которые ему объяснили что они могут, а чего не могут", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Он уверен, что кадровые перестановки в российской армии связаны именно с пересмотром взгляда на СВО.

"С этим связано возвращение Лапина, назначение Герасимова, смета риторики от "защиты жителей Донбасса" до "защиты интересов России", — выразил своё мнение военный обозреватель.

Арестович заявил, что власти РФ "поубавили политические аппетиты".

"Даже захват всей Донецкой области находится в категории фантастических идей. Не говоря уже о захвате остальных территорий, которые они называют своими", — заявил украинский аналитик.

Он считает, что изменения продиктованы "столкновением с реальностью".

Ранее Алексей Арестович заявил, что танки ВСУ скоро въедут в Крым.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.