Военкоры: ВСУ перебросили силы под Херсон, готовясь к форсированию Днепра

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило силы в район Херсона и Новой Каховки, вероятно, готовя форсирование Днепра. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

По их словам, на данном участке фронта мощно работает артиллерия ВСУ, готовясь к прорывам, или делая вид, что проводит артподготовку перед атаками.

Отмечается, что попытки диверсионно-разведывательных групп спецназа ВСУ приблизиться на лодках к берегу, находящемуся под контролем российских войск, фиксируются практически ежедневно.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что командование ВСУ перебрасывает часть солдат из Артёмовска в Угледар, пытаясь хоть как-то спасти ситуацию.