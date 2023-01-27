Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило силы в район Херсона и Новой Каховки, вероятно, готовя форсирование Днепра. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
По их словам, на данном участке фронта мощно работает артиллерия ВСУ, готовясь к прорывам, или делая вид, что проводит артподготовку перед атаками.
Отмечается, что попытки диверсионно-разведывательных групп спецназа ВСУ приблизиться на лодках к берегу, находящемуся под контролем российских войск, фиксируются практически ежедневно.
Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что командование ВСУ перебрасывает часть солдат из Артёмовска в Угледар, пытаясь хоть как-то спасти ситуацию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.