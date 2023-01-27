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Военкоры: ВСУ перебросили силы под Херсон, готовясь к форсированию Днепра

Силовые структуры

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило силы в район Херсона и Новой Каховки, вероятно, готовя форсирование Днепра. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Военкоры: ВСУ перебросили силы под Херсон, готовясь к форсированию Днепра

По их словам, на данном участке фронта мощно работает артиллерия ВСУ, готовясь к прорывам, или делая вид, что проводит артподготовку перед атаками.

Отмечается, что попытки диверсионно-разведывательных групп спецназа ВСУ приблизиться на лодках к берегу, находящемуся под контролем российских войск, фиксируются практически ежедневно.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что командование ВСУ перебрасывает часть солдат из Артёмовска в Угледар, пытаясь хоть как-то спасти ситуацию.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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