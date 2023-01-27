Молчанов: канцлер ФРГ Шольц ударил танками по отношениям с РФ и своей карьере

Канцлер Германии Олаф Шольц своим решением о передаче танков Leopard Киеву ударил по экономическим отношениям с РФ и собственной карьере. Такое мнение выразил руководитель Института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов.

Он напомнил, что многие граждане ФРГ выступают против предоставления тяжёлой техники Вооружённым силам Украины (ВСУ).

"Возможно, это станет последней каденцией Шольца на этой должности, и больше он не переизберётся", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, жители Германии выступают за урегулирование конфликта с помощью дипломатических переговоров, а не усиления интенсивности боевых действий. Молчанов также обратил внимание на противоречивую внешнюю политику Шольца. Как пояснил специалист, Берлин обещал утвердить решение по танкам лишь после аналогичных действий со стороны других членов НАТО, однако в итоге первым объявил о готовящихся поставках.

Эксперт считает, что власти ФРГ подчинились давлению со стороны Британии, США, Польши и Прибалтики. Он назвал решение Шольца о предоставлении Leopard киевскому режиму имиджевым проигрышем и ударом по дальнейшему диалогу Берлина и Москвы.