Под Бахмутом ликвидирован украинский фигурист Дмитрий Шарпар

Под Бахмутом (Артёмовском) ликвидирован украинский фигурист, участник юношеских Олимпийских игр и серебряный призёр украинского чемпионата Дмитрий Шарпар, воевавший на стороне воооружённых сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

Напомним, в Артёмовске продолжаются ожесточённые бои. Штурмовые группы российских сил уже вошли в город и заняли первые дома.

Вчера боевик ВСУ записал видео из Бахмута, в котором рассказал о текущей обстановке. По его словам, за речкой, разделяющей город, уже ведутся ближние стрелковые бои, доходит чуть ли не до рукопашных схваток.