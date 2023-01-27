Под Бахмутом (Артёмовском) ликвидирован украинский фигурист, участник юношеских Олимпийских игр и серебряный призёр украинского чемпионата Дмитрий Шарпар, воевавший на стороне воооружённых сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.
Напомним, в Артёмовске продолжаются ожесточённые бои. Штурмовые группы российских сил уже вошли в город и заняли первые дома.
Вчера боевик ВСУ записал видео из Бахмута, в котором рассказал о текущей обстановке. По его словам, за речкой, разделяющей город, уже ведутся ближние стрелковые бои, доходит чуть ли не до рукопашных схваток.
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