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Под Бахмутом ликвидирован украинский фигурист Дмитрий Шарпар

Силовые структуры

Под Бахмутом (Артёмовском) ликвидирован украинский фигурист, участник юношеских Олимпийских игр и серебряный призёр украинского чемпионата Дмитрий Шарпар, воевавший на стороне воооружённых сил Украины (ВСУ). 

Под Бахмутом ликвидирован украинский фигурист Дмитрий Шарпар

Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

Напомним, в Артёмовске продолжаются ожесточённые бои. Штурмовые группы российских сил уже вошли в город и заняли первые дома.

Вчера боевик ВСУ записал видео из Бахмута, в котором рассказал о текущей обстановке. По его словам, за речкой, разделяющей город, уже ведутся ближние стрелковые бои, доходит чуть ли не до рукопашных схваток.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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