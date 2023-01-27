Фронтовую сводку спецоперации на утро 27 января предоставляет проект Семёна Пегова — WarGonzo.
Портал отмечает, что на Угледарском участке армия РФ ведёт наземное наступление на южных окраинах. Продвижения начинаются вдоль восточных и западных границ города. На Херсонском направлении артиллеристы вели огонь по позициям националистов в областном центре, а также нескольких населённых пунктов.
На Донецком фронте ВС РФ завладели инициативой в Марьинке, штурмует западную часть города. По укреплённым районам ВСУ в Авдеевке и Красногоровке плотно работает артиллерия. Боевики ВСУ ответили ударами по Донецку, Макеевке и Горловке.
К югу от Артёмовска националисты обстреливают Курдюмовку и Клещеевку. ВС РФ пытаются отрезать ВСУ от снабжения по автотрассе Константиновка — Бахмут. К западу от Соледара ведутся штурмовые действия.
На Луганском направлении армия России атаковала в районе Краснопоповки. Артиллеристы ведут огонь по скоплениям бандеровцев.
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Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.