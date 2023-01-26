В Харькове с местных предприятий требуют отправить по 20 процентов мужчин в военкомат.
Желательно прислать молодых людей до 35 лет. Требование не официальное, но обязательное. Сейчас многие начали увольняться.
А в Николаеве раздавали повестки во время воздушной тревоги прямо в бомбоубежище.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Современные проблемы требуют современных решений. Говоря словами классика, "будут в туалетах прятаться, мы и в сортирах им повестки раздадим", — комментирует ведущий Первого канала.
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Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.