В Харькове с предприятий требуют отправить по 20 процентов мужчин в военкомат

В Харькове с местных предприятий требуют отправить по 20 процентов мужчин в военкомат.

Желательно прислать молодых людей до 35 лет. Требование не официальное, но обязательное. Сейчас многие начали увольняться.

А в Николаеве раздавали повестки во время воздушной тревоги прямо в бомбоубежище.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Современные проблемы требуют современных решений. Говоря словами классика, "будут в туалетах прятаться, мы и в сортирах им повестки раздадим", — комментирует ведущий Первого канала.