Британский полковник Кемп: армия РФ добьётся успеха на востоке Украины и в Донбассе

Вооружённые силы России добьются успеха в ходе спецоперации, несмотря на статьи западных журналистов, восхваляющих украинскую армию. Об этом заявил полковник армии Британии Ричард Кемп.

По его словам, рядовые жители западных стран видят искажённую картину происходящего на Украине в средствах массовой информации.

"В действительности, пока мы тут разговариваем, россияне делают всё для установления контроля над Донбассом и восточной Украиной", — отметил Кемп в интервью Sky News.

Кроме того, он добавил, что российские военные продвигаются в умеренном темпе, используя артиллерийские установки для борьбы с Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Спустя какое-то время мир услышит о весомых успехах армии РФ, уверен полковник.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что США недооценили Россию и проигрывают в противостоянии с Москвой.