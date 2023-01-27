Британская разведка усомнилась в наступлении ВС РФ на Запорожском направлении и под Угледаром

В разведке Британии предположили, что подразделения российской армии лишь "имитируют наступление", проводя небольшие атаки, с целью дезинформации и "создания панических настроений" в рядах ВСУ. Свои выводы британская разведка делает, скорее всего, ориентируясь на сводки украинского Генштаба и заявления Киева, отмечает "Военное обозрение".

Эксперты из Британии отказались признать, что военные РФ прорвали оборону ВСУ под Ореховым и в районе Угледара. Они уверяют, что ничего этого на самом деле нет, и линия обороны ВСУ сохраняется.

Однако то, что атаки российских войск в этих районах всё же были, хотя и не масштабные, а локальные, но якобы не принесли успеха, британцы признают.

Судя по заявлениям аналитиков из MI-6, ориентируются они исключительно на сообщения из Сети и доклады Киева, согласно которым ВСУ побеждают по всем фронтам, но только на бумаге, заключает обозреватель портала.