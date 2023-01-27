МК: капитан Гундаров оценил возможность нападения ВСУ на Крым:

Усиление группировки вооружённых сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра — это отвлекающий маневр, целью которого является привлечение сюда российских частей с другого направления, где Киев реально готовит наступление. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с "МК".

Различные украинские начальники твердят постоянно про то, что ими готовится наступление из Херсона на Крым, напомнил аналитик.

Но сил для этого наступления у ВСУ вообще сейчас нет никаких, считает он.

"Те войска, которые у них раньше были под Херсоном, сейчас переброшены на Донецкое направление. С их помощью создавалось усиление в районе Артёмовска, Клещеевки. Потому на Херсонском направлении они сейчас просто испытывают нашу бдительность и наши нервы", — заметил собеседник издания.

Он также обратил внимание на промелькнувшее в украинской прессе сообщение о том, что идёт эвакуация мирных жителей из Лисичанска.

Это можно расценивать как подготовку ВСУ к наступлению на Лисичанском направлении, заключил эксперт.