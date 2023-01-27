Усиление группировки вооружённых сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра — это отвлекающий маневр, целью которого является привлечение сюда российских частей с другого направления, где Киев реально готовит наступление. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с "МК".
Различные украинские начальники твердят постоянно про то, что ими готовится наступление из Херсона на Крым, напомнил аналитик.
Но сил для этого наступления у ВСУ вообще сейчас нет никаких, считает он.
"Те войска, которые у них раньше были под Херсоном, сейчас переброшены на Донецкое направление. С их помощью создавалось усиление в районе Артёмовска, Клещеевки. Потому на Херсонском направлении они сейчас просто испытывают нашу бдительность и наши нервы", — заметил собеседник издания.
Он также обратил внимание на промелькнувшее в украинской прессе сообщение о том, что идёт эвакуация мирных жителей из Лисичанска.
Это можно расценивать как подготовку ВСУ к наступлению на Лисичанском направлении, заключил эксперт.
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