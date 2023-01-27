В Сети появилось видео первой танковой дуэли между Т-80БВ и Abrams

Российский танк Т-80БВ, принятый на вооружение в 1985 году, превосходит последнюю модификацию Abrams. Это доказали сравнительные испытания двух бронемашин. Российский танк штурмовал препятствия на одном из полигонов Министерства обороны, о месте испытаний Abrams не сообщается.

На кадрах видно, как Т-80БВ, принятый на вооружение почти 40 лет назад, без труда въезжает на заснеженную и обледеневшую горку. Танк не теряет ход даже зарывшись в снег по самую башню. На полигоне, где воссозданы самые сложные участки местности, так и не нашлось препятствия, которое смогло бы остановить Т-80БВ.

При этом новейший Abrams так и не смог преодолеть аналогичные препятствия. Эксперты с уверенностью заявили, что отечественный танк превосходит западного конкурента по удельной мощности и ходовым качествам.

Ранее Рravda. ru писала, что единственными выжившими в танковой войне могут стать российские БМПТ "Терминатор".