Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам энергетики Украины

Армия России в четверг нанесла массированный ракетный удар по объектам энергетической системы Украины и сорвала перевозку западных вооружений и боеприпасов, сообщило Министерство обороны РФ.

"26 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики", — отметили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что все цели были поражены. Также атака сорвала перевозку натовского вооружения на линию соприкосновения. Кроме того, в результате массированного удара была нарушена работа военных ремонтных заводов.