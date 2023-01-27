Армия России в четверг нанесла массированный ракетный удар по объектам энергетической системы Украины и сорвала перевозку западных вооружений и боеприпасов, сообщило Министерство обороны РФ.
"26 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики", — отметили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что все цели были поражены. Также атака сорвала перевозку натовского вооружения на линию соприкосновения. Кроме того, в результате массированного удара была нарушена работа военных ремонтных заводов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.