Подразделения российских войск ведут штурм Угледара при поддержке артиллерии. Об этом сообщил в пятницу днём военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Он также поделился кадрами, на которых видны многочисленные взрывы на позициях вооружённых сил Украины (ВСУ) в жилых массивах Угледара. ВС РФ применяют тяжёлые огнемётные системы (ТОС-1А) "Солнцепёк".
Репортёр опубликовал также снимок из космоса, сопроводив его своим комментарием.
"Вы просто представьте, какой ад там творится", — написал военкор.
Ранее сегодня появились сообщения, что российским войскам удалось закрепиться на юго-восточных окраинах Угледара.
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