Военкор Руденко: российские военные ведут штурм Угледара при поддержке артиллерии

Подразделения российских войск ведут штурм Угледара при поддержке артиллерии. Об этом сообщил в пятницу днём военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Он также поделился кадрами, на которых видны многочисленные взрывы на позициях вооружённых сил Украины (ВСУ) в жилых массивах Угледара. ВС РФ применяют тяжёлые огнемётные системы (ТОС-1А) "Солнцепёк".

Репортёр опубликовал также снимок из космоса, сопроводив его своим комментарием.

"Вы просто представьте, какой ад там творится", — написал военкор.

Ранее сегодня появились сообщения, что российским войскам удалось закрепиться на юго-восточных окраинах Угледара.