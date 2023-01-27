Военкор Коц: ВС РФ смогут разрушить мосты на Украине после полного подавления ПВО ВСУ

В эфире "Радио Комсомольская правда" военный корреспондент Александр Коц объяснил причину, по которой ВС России не могут разрушить мосты на Украине.

Всё дело в том, что сооружения строились ещё во времена СССР, разрушить их ракетами не получится.

"Мосты на Украине не декоммунизируются, потому что они были построены при советском строе, когда такие сооружения возводились с учётом опасности ядерной войны. И просто так их не обрушить", — сказал Коц.

Чтобы обрушить мосты, необходимо привлекать стратегическую авиацию, а для это необходимо полностью подавить работу систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

"Они, к сожалению, до сих пор не подавлены, хотя все большей осмысленности в действиях российских ракетных войск на этом направлении мы в последнее время видим", — отметил военкор.