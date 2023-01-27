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Литовский генерал Рупшис: ВСУ сражаются не по стандартам НАТО, а как получится

Силовые структуры

Украинские военные на сегодняшний день не могут вести бои по стандартам НАТО. Об этом заявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Литовский генерал Рупшис: ВСУ сражаются не по стандартам НАТО, а как получится

В эфире радиостанции LRT он отметил, что у Киева отсутствуют возможности для формирования единых огневых платформ, как это принято в Североатлантическом альянсе.

"Они сражаются как получится, ведь у них нет времени на то, чтобы научиться вести боевые действия в соответствии со стандартами НАТО", — уточнил генерал.

Рупшис также прокомментировал готовящиеся поставки западных танков на Украину. По его словам, для достижения успеха необходимо обеспечить стабильное взаимодействие тяжёлой техники, артиллерии, беспилотников, вертолётов и противотанкового оружия. Украинская армия, скорее всего, не сможет добиться слаженной работы оборудования, считает командующий литовской армией.

Ранее Рупшис сообщил, что Киев не получит много танков НАТО, ведь военные ВСУ не способны управлять ими.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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