Североатлантический альянс не сможет поставить Киеву большое количество танков, поскольку украинские военные не умеют управлять ими. Об этом сообщил литовский генерал Вальдемарас Рупшис.
В эфире радиостанции LRT он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) раньше никогда не пользовались современными боевыми машинами Запада.
"Нельзя сразу дать особенно большое количество танков, потому что сначала надо обучить", — указал Рупшис.
Кроме того, генерал подчеркнул: не все страны НАТО могут передать тяжёлое вооружение Украине, ведь им нужно защищать собственные территории.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, раскритиковал западных партнёров за нерешительность в вопросе передачи танков Киеву. Он добавил, что украинские военнослужащие попытаются вернуть контроль над Крымом, если получат тяжёлую технику НАТО.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.