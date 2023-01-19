Литовский генерал Рупшис: Украина не получит большое количество танков от НАТО

Североатлантический альянс не сможет поставить Киеву большое количество танков, поскольку украинские военные не умеют управлять ими. Об этом сообщил литовский генерал Вальдемарас Рупшис.

В эфире радиостанции LRT он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) раньше никогда не пользовались современными боевыми машинами Запада.

"Нельзя сразу дать особенно большое количество танков, потому что сначала надо обучить", — указал Рупшис.

Кроме того, генерал подчеркнул: не все страны НАТО могут передать тяжёлое вооружение Украине, ведь им нужно защищать собственные территории.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, раскритиковал западных партнёров за нерешительность в вопросе передачи танков Киеву. Он добавил, что украинские военнослужащие попытаются вернуть контроль над Крымом, если получат тяжёлую технику НАТО.