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Литовский генерал Рупшис: Украина не получит большое количество танков от НАТО

Силовые структуры

Североатлантический альянс не сможет поставить Киеву большое количество танков, поскольку украинские военные не умеют управлять ими. Об этом сообщил литовский генерал Вальдемарас Рупшис.

Литовский генерал Рупшис: Украина не получит большое количество танков от НАТО

В эфире радиостанции LRT он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) раньше никогда не пользовались современными боевыми машинами Запада.

"Нельзя сразу дать особенно большое количество танков, потому что сначала надо обучить", — указал Рупшис.

Кроме того, генерал подчеркнул: не все страны НАТО могут передать тяжёлое вооружение Украине, ведь им нужно защищать собственные территории.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, раскритиковал западных партнёров за нерешительность в вопросе передачи танков Киеву. Он добавил, что украинские военнослужащие попытаются вернуть контроль над Крымом, если получат тяжёлую технику НАТО.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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