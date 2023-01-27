МК: Матвийчук заявил, что в высотках Угледара может находиться несколько бригад ВС Украины

В районе Угледара продолжаются бои. Российским войскам пришлось изменить тактику, чтобы минимизировать потери. Об этом заявил военный эксперт, полковник в запасе Анатолий Матвийчук. Инициатива на данный момент в руках ВС РФ.

Противник с высотных домов в Угледаре ведёт обстрел штурмующих подразделений российской армии, сообщает он.

"Они (ВСУ. — Прим. ред.) заняли первые этажи, подвалы и высотки. В высотках организовали достаточно мощные противотанковые пулемётные точки, с которых ведут бой с нашими подразделениями", — сказал Матвийчук в беседе с "МК".

Подразделения ВС РФ отказались от лобовых атак, так как они приводят к потерям. Такой опыт уже был в Соледаре и Мариуполе. Поэтому сейчас они методично продвигаются, пытаясь взять противника в окружение, сообщает эксперт. ВСУ стянули в Угледар резервы, но с какого направления — неизвестно.

"Со стороны противника сейчас на этом участке от восьми до десяти тысяч человек. Несколько бригад засели в городской постройке", — говорит полковник.

Взятие Угледара позволит ВС РФ выйти на Краматорск, заключил собеседник издания.