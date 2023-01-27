CNN: истребители F-16 из США не станут для Украины чудодейственным средством из-за ПВО ВС России

После танков Киев просит у Запада истребители. Военные эксперты и аналитики считают, что увеличение военных поставок Украине приводит к эскалации конфликта. Кроме того, самолёты не станут для ВСУ способом одержать победу в конфликте, пишет CNN.

Поставка истребителей вызовет логистический коллапс и проблемы в обслуживании. Помимо этого, системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ ограничат использование самолётов в ходе спецоперации.

В Пентагоне не исключают вероятность поставок истребителей Украине, однако F-16 едва ли станут чудодейственным средством для ВС Украины, пишет обозреватель. Он приводит слова директора по исследовательской работе из Гаагского центра стратегических исследований Тима Свейса, который считает, что ситуацию может изменить лишь всё вооружение в совокупности:

"Я бы сказал, что сами по себе они ничего в корне не изменят. Танки, войска, системы большей дальности типа HIMARS, способные поражать российские РЛС, — все это в сочетании с F-16 поможет Украине переломить ситуацию".

Однако российская ПВО сможет противостоять такому арсеналу, уверен старший аналитик Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.

"Мысль о том, что западные истребители позволят Украине совершать регулярные боевые вылеты в небе над российской территорией, — это просто фантазия. В действительности западные истребители тоже смогут действовать лишь очень ограниченно из-за угрозы со стороны российских наземных систем ПВО, как и украинские в настоящее время", — высказался он.

По его мнению, F-16 для ВСУ смогут выступать лишь в роли оборонительного вооружения.