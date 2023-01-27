Генсек ЕСВС Станнино заявил о переводе ВС РФ хода СВО на Украине на новую стадию

Союзники Киева продолжают оказывать военную помощь Украине, накачивая её оружием. Россия перевела специальную военную операцию на новую стадию. Такое заявление сделал генеральный секретарь Европейской службы внешних связей (ЕСВС) Стефано Станнино на пресс-конференции в Токио.

"Поставки оружия — это следствие изменения обстановки на фронте и действий России, которая перевела на другую стадию ход боевых действий", — цитирует его слова Associated Press.

Государства Евросоюза позволяют поставками вооружений защититься Украине от "варварских атак" российской армии, считает Станнино.