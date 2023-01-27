МК: Дандыкин назвал пытающихся форсировать Днепр военнослужащих ВСУ смертниками

Противник не оставляет попытки форсировать Днепр. Разведывательно-диверсионные группы (ДРГ) ВС Украины пытаются переправиться на левый берег реки, но все попытки пресекаются. Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин считает, что подобными манёврами украинские войска отвлекают внимание от событий на Донецкой дуге (в Угледаре и Северске).

У противника нет шансов на успех, так как в регионе всё "заминировано и пристреляно", сообщил он. В попытках атаковать, ВСУ хотят добиться переброски сил ВС России на данное направление.

"ВСУ просто не знают, откуда мы будем наступать, и слава Богу, что не знают. Несмотря на поставки западной техники, сил у них не хватает. Вследствие того, что группы спецназа, а это в основном украинские разведчики, постоянно идут там на верную смерть. Практически смертники. Если повезёт, руку или ногу оторвет, попадут в плен", — приводит слова Дандыкина "МК".

Он отметил, что форсирование Днепра - это очень сложный вид боевых действий, на развитие которых у ВСУ нет ресурсов.