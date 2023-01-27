Залужный приказал сформировать отдельные ударные роты беспилотников

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный приказал сформировать ударные роты беспилотников в составе армии. Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на соцсети украинского Минобороны.

Ведомство отобрало несколько офицеров для командования новыми подразделениями. Идёт набор сержантов и рядовых. Ранее операторы беспилотников входили в обычные подразделения ВСУ, пишет издание.

Отмечается, что новые формирования будут снабжены средствами спутниковой связи и необходимым оборудованием. Командование ВСУ предполагает, что они будут выполнять самостоятельные задачи на фронте.

Ранее стало известно, что Залужный отчитался о потерях ВСУ перед кураторами из США и НАТО.