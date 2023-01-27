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Залужный приказал сформировать отдельные ударные роты беспилотников

Силовые структуры

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный приказал сформировать ударные роты беспилотников в составе армии. Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на соцсети украинского Минобороны.

Залужный приказал сформировать отдельные ударные роты беспилотников

Ведомство отобрало несколько офицеров для командования новыми подразделениями. Идёт набор сержантов и рядовых. Ранее операторы беспилотников входили в обычные подразделения ВСУ, пишет издание.

Отмечается, что новые формирования будут снабжены средствами спутниковой связи и необходимым оборудованием. Командование ВСУ предполагает, что они будут выполнять самостоятельные задачи на фронте.

Ранее стало известно, что Залужный отчитался о потерях ВСУ перед кураторами из США и НАТО.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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