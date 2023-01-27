Царёв: ВСУ могут накрыть ракетами весь российский юг

Киев будет наносить ракетные удары по Крыму и атаковать дронами Москву. Но это не значит, что нужно жать на "красную кнопку".

Об этом сообщил первый спикер парламента Новороссии, бывший экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

"Нет сомнений, что будут попытки нанесения ударов по мирным городам РФ. Если они добивают до аэропортов со стратегической авиацией, а расстояние мы чётко видим, то до Москвы беспилотники достанут. Многие видели установку системы ПВО на крышах домов в Москве, значит, Россия понимает и готовится, что могут быть нанесены удары", — в эфире "Первого севастопольского" сказал эксперт.

По его словам, мы можем взорвать ядерную бомбу или электромагнитным излучением уничтожить все спутники над Украиной, можем наносить тактическим оружием удары по мостам через Днепр, но будет страдать мирное население, можем наносить какие-то удары по скоплениям ВСУ. Но надо понимать, что РФ тогда станет в на одну доску с США, которые применили в своё время ядерное оружие, отметил Царёв.

Все новые территории могут оказаться под ударами, и надо решать, что с этим делать, подытожил аналитик.