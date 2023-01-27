Эксперт Норин заявил о готовящемся танковом ударе ВСУ на Запорожском направлении

Украинские войска планируют сформировать так называемый танковый кулак из американских боевых машин Abrams и немецких Leopard, чтобы нанести удар на Запорожском направлении. Об этом сообщил военный историк Евгений Норин.

Новая бригада ВСУ будет принимать активное участие в готовящемся наступлении в регионе, куда входят Угледар и его окрестности, указал специалист.

"Чтобы наступать южнее Херсона, им надо форсировать Днепр. Это, мягко говоря, не самая простая задача, десант рискует быть утопленным. Прорубаться в Донбасс — это лезть в неблагоприятную местность, а в Запорожской области широкие равнины, это место где можно эффектно манипулировать танковыми кулаками", — сказал Норин в интервью НСН.

Эксперт подчеркнул, что у российской армии есть оружие, способное противостоять западным танкам. Однако подготовиться к этому лучше заранее, считает он.