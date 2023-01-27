Сильные взрывы слышны в Запорожье. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях.
Об этом со ссылкой на СМИ сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ приближается к пределам своих возможностей в вопросе поставок танков киевскому режиму.
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Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.