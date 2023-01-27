СМИ: сильный взрыв в Запорожье, сирена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях

Сильные взрывы слышны в Запорожье. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях.

Об этом со ссылкой на СМИ сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ приближается к пределам своих возможностей в вопросе поставок танков киевскому режиму.