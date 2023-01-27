Под Курском с бойцов армии России наотрез отказались брать деньги за обед

В Курской области с бойцов российских вооружённых сил наотрез отказались брать деньги за обед.

Об этом рассказали сами бойцы и выложили видеоролик в Сеть.

Солдаты благодарят заведение и отмечают, что именно в глубинке живут настоящие русские люди с широкой душой.

"Дай Бог здоровья добрым людям", — говорит один из бойцов.

Они подчеркнули, что в Москве, где пытаются унизить наших воинов, пора ввести народные суды чести.