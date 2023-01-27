Десантники российской армии в ходе специальной военной операции уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оператора беспилотника, корректировавшего стрельбу по бандеровцам.
Отмечается, что ДРГ состояла из пяти националистов ВСУ.
Диверсанты были уничтожены с помощью огня из 152-миллиметровых пушек "Гиацинт. Отмечается, что боевики ВСУ сейчас часто пытаются завести в тыл диверсионные группы.
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