Десантники ВС РФ уничтожили пытавшихся зайти в тыл украинских диверсантов

Десантники российской армии в ходе специальной военной операции уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оператора беспилотника, корректировавшего стрельбу по бандеровцам.

Отмечается, что ДРГ состояла из пяти националистов ВСУ.

Диверсанты были уничтожены с помощью огня из 152-миллиметровых пушек "Гиацинт. Отмечается, что боевики ВСУ сейчас часто пытаются завести в тыл диверсионные группы.