Вечером 27 января сообщается о взрывах в Кривом Роге и подконтрольному киевскому режиму Запорожье.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее в Днепропетровской области, где находится Кривой Рог, и на подконтрольной киевской власти территории Запорожья прозвучала сирена воздушной тревоги.
Взрывы в Запорожье уже подтвердил и "гауляйтер" городского совета Анатолий Куртев.
Также уже сообщалось, что сирена воздушной тревоги прозвучала также в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях и в части Кировоградской области.
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