РИА Новости: взрывы в Кривом Роге и подконтрольном Киеву Запорожье

Вечером 27 января сообщается о взрывах в Кривом Роге и подконтрольному киевскому режиму Запорожье.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее в Днепропетровской области, где находится Кривой Рог, и на подконтрольной киевской власти территории Запорожья прозвучала сирена воздушной тревоги.

Взрывы в Запорожье уже подтвердил и "гауляйтер" городского совета Анатолий Куртев.



Также уже сообщалось, что сирена воздушной тревоги прозвучала также в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях и в части Кировоградской области.