Офицер США Риттер: танки Abrams никогда не появятся на поле боя на Украине

Американские танки Abrams не доберутся до поля боя на Украине, так как конфликт к моменту поставок себя исчерпает, заявил отставной офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

Как подчеркнул Риттер, тяжёлую технику нельзя просто взять и "выгнать" на поле боя сразу после получения, танки нуждаются в подготовке. А поставить Abrams планируют только к августу.

"Могу поспорить, что танки Abrams никогда не появятся на поле боя, — заявил офицер журналистам. — Это означает, что весь мир знает, знают все украинцы, что эта война будет завершена (к августу. — Прим. ред.), только если они не получат безграничного количества вооружений".

По словам Риттера, поставки к августу сложатся при благоприятном сценарии, если же произойдут непредвиденные обстоятельства, то он растянуться на "много месяцев".