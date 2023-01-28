Полковник Алёхин: военные России поменяли тактику в Угледаре

Угледар будет освобождён в течение "ближайших дней". Об этом говорит положительная динамика боёв за город, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.

Боевики вооружённых сил в Угледаре испытвают сильный снарядный голод, так как в результате последних действий российских военных, которые захватили часть дачного посёлка под городом, под угрозой находится их основная линия снабжения, объяснил эксперт в беседе с "Украиной.ру".

По его словам, из неудачного наступления на Угледар в ноябре прошлого года ВС РФ извлекли уроки. Теперь они поменяли тактику: не бьют в лоб, как раньше, а охватывают город с двух сторон.