Угледар будет освобождён в течение "ближайших дней". Об этом говорит положительная динамика боёв за город, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.
Боевики вооружённых сил в Угледаре испытвают сильный снарядный голод, так как в результате последних действий российских военных, которые захватили часть дачного посёлка под городом, под угрозой находится их основная линия снабжения, объяснил эксперт в беседе с "Украиной.ру".
По его словам, из неудачного наступления на Угледар в ноябре прошлого года ВС РФ извлекли уроки. Теперь они поменяли тактику: не бьют в лоб, как раньше, а охватывают город с двух сторон.
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